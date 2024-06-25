Противники повышения налогов погибли в ходе протестов в Кении Reuters: 10 человек погибли в ходе акции против повышения налогов в Кении

Фото: Boniface Muthoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как минимум 10 человек погибли в ходе акции протеста против повышения налогов в Кении, пишет Reuters со ссылкой на врачей скорой помощи. Манифестанты прорвались в оцепленное полицией здание парламента в столице страны Найроби. По данным агентства, по бастующим кенийцам открыли огонь полицейские.

Журналисты сообщили, что силовики пытались разогнать толпу слезоточивым газом и водометами, когда это не получилось — применили резиновые пули. По словам столичных фельдшеров, помимо 10 погибших ранения получили не менее 50 человек.

Мы хотим закрыть парламент, и каждый депутат должен уйти в отставку. У нас будет новое правительство, — сказал один из протестующих.

В материале сказано, что в итоге полиция смогла вытеснить манифестантов из здания. Парламентарии при этом были эвакуированы через подземные туннели.

Протесты в деловом центре Найроби начались утром во вторник, 25 июня. Люди скандировали лозунги с требованиями отставки президента Уильяма Руто. Законопроект о финансах направлен на сбор дополнительных $2,7 млрд налогов в рамках усилий по облегчению тяжелого долгового бремени страны, при этом одни только процентные выплаты поглощают 37% годового дохода.

Ранее сообщалось, что во Франции марши альянса левых партий прошли в 150 коммунах по всей стране под лозунгом «За „Новый народный фронт“». Акция была направлена против фракции правого толка «Национальное объединение», которой опросы прочат победу на внеочередных парламентских выборах. Сообщалось, что протесты сопровождались массовыми беспорядками.