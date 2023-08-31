Протестующих габонцев в Сенегале разогнали слезоточивым газом Seneweb: в Сенегале применили слезоточивый против габонцев у посольства

Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенегальские правоохранители применили слезоточивый газ против габонцев, которые вышли на демонстрацию у посольства своей страны в Дакаре, передает Seneweb. При этом в публикации не указывается, с какими лозунгами выступали протестующие.

Силы правопорядка разогнали слезоточивым газом в эту среду граждан Габона, которые собрались перед своим дипломатическим представительством в Дакаре, — говорится в заявлении.

Ранее военнослужащие ВС Габона объявили о намерении покончить с действующим в стране режимом, отменить результаты президентских выборов и распустить институты власти. По сообщениям французских СМИ, в настоящее время на улицах Либревиля слышны выстрелы. В стране введен комендантский час, доступ к интернету заблокирован. Генерал Брис Олиги Нгема был назначен президентом Габона на переходный период.

На прошедших в Габоне выборах победу одержал действующий глава государства Али Бонго Ондимба. Его переизбрание на пост главы государства поддержали около 64% избирателей. Однако военные недовольны результатами голосования. Также сообщалось, что Ондимбу поместили под домашний арест. Мятежники сообщили, что один из сыновей главы государства арестован за государственную измену.