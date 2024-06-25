Протестующие в Кении подожгли здание парламента Citizen TV: протестующие против налогов в Кении подожгли здание парламента

Фото: Boniface Muthoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Толпы людей подожгли здание парламента Кении в Найроби, сообщает телеканал Citizen TV. Отмечается, что активисты протестуют против повышения налогов.

Протестующие вошли в здание парламента. Часть парламента в огне, — следует из сообщения телеканала.

Сообщается, что толпы людей уже разграбили клуб, принадлежащий одному из высокопоставленных чиновников правительства. Кроме того, они подожгли здание городского совета Найроби.

Ранее волна массовых протестов прокатилась по городам Армении. 13 июня Минздрав республики сообщил, что число пострадавших после стычек с полицией у здания парламента в Ереване выросло до 101 человека. Отмечалось, что травмы получили как протестующие, так и сотрудники правоохранительных органов.

Политолог Алексей Мартынов ранее высказывал мнение, что этой осенью в Грузии может произойти переворот во время выборов в парламент. По его словам, недавние массовые протесты в Тбилиси — подготовка к смещению власти по украинскому сценарию. Он отметил, что отчасти страну пытаются украинизировать. Это происходит из-за действий США. Ограничения с их стороны вводятся против тех депутатов, которые голосовали за закон об иностранных агентах.