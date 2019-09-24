https://static.news.ru/photo/ce1ebeb0-defc-11e9-90cb-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Находящийся с официальным визитом в Южноафриканской республике (ЮАР) британский принц Гарри посетил старейшую мечеть на юге Африки. Его сопровождала супруга Меган Маркл.

При входе в построенную в 1794 году мечеть Авваль внук Елизаветы II снял обувь, как того требуют исламские каноны. Меган Маркл была облачена в длинное платье оливкового цвета с платком на голове, передаёт ТАСС .

В окружении герцогов Сассекских пояснили, что их визит направлен на рост взаимопонимания между конфессиями и демонстрацию многогранности современного общества в ЮАР.

Собравшиеся познакомили гостей с программами, которые призваны научить молодое поколение уважать приверженцев разных культур и конфессий, а также ценить разнообразие. Кроме того, герцогам продемонстрировали рукописный Коран, созданный первым южноафриканским имамом Гуру Туаном во время заключения в тюрьме на острове Роббен.

Мусульмане в ЮАР составляют до 2% населения, или 1,1 млн человек. Первые приверженцы ислама появились на юге африканского континента в середине XVII века, прибыв туда из Индонезии.

Как писал News.ru, 23 сентября герцог и герцогиня Сассекские приземлились в Кейптауне в компании «очень особенного пассажира» — своего четырёхмесячного сына Арчи, которому в республике дали новое имя. Семья прибыла в ЮАР коммерческим рейсом British Airways с 40-минутной задержкой.