При землетрясении в Эквадоре погибли как минимум три человека

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

Как минимум три человека стали жертвами землетрясения магнитудой 6,7, произошедшего в Эквадоре 18 марта. Как сообщает местная газета Semana со ссылкой на спасателей, в настоящее время в городе Наранхаль проводятся работы по расчистке завалов.

Несколько человек пострадали, находясь в машине, на которую обрушилась часть стены во время землетрясения. В нескольких городах на западе Эквадора наблюдается частичное отсутствие электричества.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр заявил о зафиксированном землетрясении магнитудой 6,7 в Эквадоре. Эпицентр стихии находился на расстоянии 17 км к юго-западу от города Наранхаль, где проживает 32 тысячи человек. Глубина очага составляла 85 км.

12 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших при разрушительных землетрясениях магнитудой 7,7 и 7,6, потрясших страну 6 февраля, достигло 48 тысяч человек. Более 115 тысяч человек пострадало, было разрушено 50 тысяч зданий. По словам Эрдогана, эти землетрясения стали самыми сильными в стране с 1939 года. Очаг самых сильных подземных толчков залегал на глубине пяти километров. Катаклизм привел к разрушениям не только в Турции, но и в соседней Сирии.