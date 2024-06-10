Президент Зимбабве раскрыл подробности беседы с Путиным на ПМЭФ Президент Зимбабве заявил, что предложил Путину много сфер для сотрудничества

Фото: kremlin.ru/Вячеслав Прокофьев, ТАСС

Эммерсон Дамбудзо Мнангагва, Владимир Путин

Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва заявил, что во время переговоров с главой РФ Владимиром Путиным на полях ПМЭФ предложил множество сфер для сотрудничества, особенно на территории африканской страны. В беседе с ТАСС он уточнил, что Хараре нужна поддержка Москвы в области сельского хозяйства, а именно в дальнейшей механизации. По словам зимбабвийского лидера, у России есть мощности, чтобы оказать такую помощь.

Мы встречались один на один с президентом России и, конечно, обсуждали отношения между Москвой и Хараре. Я обратился к президенту России с тезисом о том, что есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать, особенно в Зимбабве, — сказал Мнангагва.

Президент Зимбабве также отметил, что население часто страдает от засухи, поэтому страна нуждается в дамбах, которые смогли бы обеспечить фермеров водой. Кроме того, необходимы удобрения. Во всех этих вопросах Зимбабве может помочь Россия, считает Мнангагва.

Владимир Путин на встрече с Мнангагвой заявил, что отношения с Африкой являются одним из приоритетных направлений для России. Переговоры с делегацией из стран континента, которая приехала для обсуждения мирной инициативы по украинскому направлению, состоялись в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце.