Президент ЮАР обрушился с критикой на посольство США в стране Президент ЮАР обрушился с критикой на посольство США из-за сообщений о возможном теракте

Фото: Pete Marovich / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент ЮАР Сирил Рамафоса раскритиковал заявление посольства США в стране из-за сообщений о возможной террористической атаке в Йоханнесбурге, сообщает агентство SAnews. Он добавил, что подобные заявления сеют панику среди населения. Глава государства подчеркнул, что в таких ситуациях следует консультироваться с руководством.

К большому сожалению, власти США опубликовали такое предупреждение, не проведя с нами детальных обсуждений, — сказал Рамафоса.

Американские дипломаты сообщили о полученных разведданных с информацией о возможной подготовке теракта 29 октября во время массового мероприятия в Йоханнесбурге.

Верховный суд Республики Крым ранее оставил в следственном изоляторе пятерых фигурантов по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили в пресс-службе суда. Рассмотрения проходили на закрытом судебном заседании, подозреваемым по этому уголовному делу грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемые были взяты под стражу Киевским районным судом Симферополя 13 октября на срок до 8 декабря. Им вменяются пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Другие трое задержанных после теракта были пойманы в Москве.