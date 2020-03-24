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Поверенная в делах РФ в Каире Светлана Зубова сообщила о происшествии в Египте. По её словам, более двух тысяч россиян не могут покинуть Египет из-за отсутствия авиасообщения.

По нашим подсчётам, на данный момент в стране находятся около двух тысяч человек, которые не могут покинуть страну. В Шарм-эль-Шейхе остаются порядка тысячи человек, в Хургаде — приблизительно 860 туристов,...