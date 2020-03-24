Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси и его семья две недели находились на карантине после контакта политика с высокопоставленным военнослужащим Шафи Давудом, у которого позднее выявили COVID-19. Генерал скончался 23 марта, с президентом он встречался за несколько дней до обнаружения коронавирусной инфекции в его организме.
Велика вероятность, что ас-Сиси оказался инфицирован после встречи с Шафи, — заявил источник Middle East Eye.
Портал отмечает, что подтвердить информацию о заражении президента Египта коронавирусом не удалось.
21 марта ас-Сиси впервые появился на публике с середины февраля. Он подчеркнул, что правительство не скрывает от населения точное число пациентов с вирусом нового типа. Египет с 19 марта прекратил авиасообщение с другими государствами. Запрет на перелёты будет действовать до конца месяца, покинуть африканскую страну не могут граждане России, писал NEWS.ru.