Президент Чада провел переговоры с лидером Нигера и главой мятежников

Фото: IMAGO/Jonathan Rebboah/Global Look Press

Временный президент Чада Махамат Идрис Деби

Временный президент Чада Махамат Идрис Деби сообщил в Twitter что провел переговоры с законным лидером республики Мохамедом Базумом и главой мятежников, генералом Абдурахманом Тчиани. Встреча прошла в столице государства, городе Ниамея. Он подчеркнул, что целью переговоров была попытка найти мирный выход из кризиса.

В Ниамее я провел обстоятельные переговоры с лидерами «Национального совета по защите отечества», в том числе с генералом Абдурахманом Тчиани, с президентом Мохамедом Базумом <...> с тем, чтобы изучить все возможные пути для нахождения мирного выхода из кризиса, — написал президент Чада.

Ранее нигерийские военные объявили о свержении Базума. Президентская гвардия заблокировала дворец главы государства, где он находится до сих пор. Военные также сообщили, что президент страны в безопасности, его здоровью и жизни ничего не угрожает. В стране ввели комендантский час и приостановили работу всех учреждений.

Глава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омар Алье Туре 30 июля заявил, что у военных Нигера, устроивших мятеж в стране, есть неделя, чтобы освободить президента и восстановить конституционный порядок. Глава ЭКОВАС предупредил, что в противном случае организация будет вынуждена применить военные меры. Омар Алье Туре рассказал, что организация заморозила активы мятежников, их семей и сторонников. Кроме того, приостановлены все коммерческие и финансовые транзакции с Нигером.