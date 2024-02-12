Президент ЦАР выехал в Россию Президент ЦАР Туадера поехал в Москву на форум на тему борьбы с неоколониализмом

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Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера направился в Москву, сообщила пресс-служба посольства России в стране. Уточняется, что политик примет участие в форуме сторонников борьбы с неоколониализмом.

11 февраля в международном аэропорту Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеру, который направляется в Москву для участия в форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, проводимого всероссийской политической партией «Единая Россия», — заявили в посольстве.

Ранее армия ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку боевиков из Судана. Подчеркивается, что отечественные инструкторы провели подготовку военнослужащих правительственной армии (FACA). Столкновение произошло рядом с горнодобывающем объектом в деревне Мамун, в ходе операции бойцам FACA удалось ликвидировать одного из главарей группировки «Коалиция патриотов за перемены» Мохамеда Али по прозвищу Б-13.

До этого посольство России в ЦАР подтвердило обсуждение создания военной базы в стране. При этом дипломаты указали, что конкретные сроки прибытия контингента и его численность в настоящее время не определены, однако руководство государства уже предоставило для этих целей участок в городе Беренго в 80 километрах от столицы Банги.