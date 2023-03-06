В Африке заявили о праве привлекать ЧВК «Вагнер» к обеспечению безопасности Президент Бенина Талон: страна вправе привлекать ЧВК «Вагнер» для обеспечения безопасности

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Президент Бенина Патрис Талон

В интервью телеканалу LCI президент Бенина Патрис Талон заявил, что африканские страны имеют право прибегать к услугам частных военных компаний, включая ЧВК «Вагнер», для обеспечения своей безопасности. Политик отметил, что если задача ЧВК связана исключительно с обеспечением безопасности страны, то африканские государства, не имеющие собственного персонала для решения таких вопросов, вправе заказывать услуги ЧВК.

Талон подчеркнул, что не видит ничего неправильного в подобной практике, поскольку подобные организации существуют и в других странах, включая США.

В сентябре 2022 года Бенин стал единственной страной в мире, где зафиксировали дефляцию в годовом выражении. В том месяце в стране произошло снижение общего уровня цен на товары и услуги на 1,6%.

В начале августа прошлого года директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов сообщил, что ЦАР направила ООН уведомление о заинтересованности в трех тысячах военных инструкторов из России. По его словам, таким образом, число специалистов в стране увеличится почти в четыре раза. Он добавил, что расширение — непростая задача для СОМБ. По словам Иванова, инструкторы Содружества проходят жесткий отбор и высококачественную подготовку.