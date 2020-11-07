Премьер Эфиопии уволил глав штаба армии и МИД страны

https://static.news.ru/photo/2f364338-21d4-11eb-8800-fa163e074e61_660.jpg Абий Ахмед Фото: Mohamed Khidir/Xinhua/Global Look Press

Эфиопский премьер Абий Ахмед произвёл кадровые перестановки в правительстве. Он назначил новых главу штаба вооружённых сил и министра иностранных дел из-за военного обострения в районе Тыграй на севере страны.

По предварительным данным, руководить МИД начнёт Демеке Меконнен с сохранением поста заместителя премьер-министра. Генерал Бирхану Джула стал начальником штаба армии. Указ премьер-министра страны действителен с 4 ноября 2020 года, передаёт радио Fana.

Накануне суданские власти закрыли границу с Эфиопией. По предварительным данным, чиновники опасаются распространения на территорию страны нестабильности из эфиопского штата Тыграй. Меры призваны пресечь проникновение в республику боевиков из указанного региона, заявили в руководстве суданского Кассала.

Между тем СМИ Судана передавали, что федеральные военно-воздушные силы страны нанесли 5 ноября 2020 года удар по пригородам административного центра Тыграя — Мэкэле. Однако какие именно объекты уничтожены и есть ли людские потери в составе Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ), пока не сообщается. В свою очередь глава НФОТ и исполняющий обязанности руководителя штата Дебрецион Геберемайкл отметил, что боестолкновения с федеральными подразделениями идут в данный момент на границе Тыграя и штата Ахмара.

Замглавы штаба Сил национальной обороны Эфиопии Берхану Джула рассказал 5 ноября в Аддис-Абебе, что Эфиопия воюет с раскольниками из Тыграя. По его мнению, террористы из НФОТ атаковали 3 ноября федеральные войска, напав на расположенный на территории штата Северный командный пункт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная прокуратура Эфиопии выдвинула влиятельному медиамагнату Джавару Мухаммеду и ещё 23 лицам обвинения в подстрекательстве к насилию после массовых беспорядков в стране, унёсших жизни более 200 человек.