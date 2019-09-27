https://static.news.ru/photo/9eabde6e-e1ff-11e9-9f4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Церемония погребения бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе прошла в его родовом поместье. На мероприятие не пришёл не один представитель действующей власти.

Действие было частным, однако его посетили несколько сотен человек, передаёт « Интерфакс ».

Правительство государства настаивало на захоронении экс-главы государства на Аллее национальных героев, однако родственники отстояли право на похороны на своей территории.

Ранее News.ru писал, что экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Последние месяцы жизни он провёл в госпитале в Сингапуре. 5 сентября родственники политика вылетели туда, так как уже некоторое время мужчина был подключён к аппаратам обеспечения жизнедеятельности. Власти Зимбабве предложили похоронить диктатора на территории пантеона в столице страны. Изначально родные Мугабе отказались от предложения, заявив, что нынешние власти страны игнорируют завещание политика.