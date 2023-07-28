Председатель Африканского союза назвал Путина дорогим братом

Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Владимир Путин и Азали Ассумани (справа налево)

Председатель Африканского союза Азали Ассумани назвал президента РФ Владимира Путина дорогим братом в ходе выступления на саммите Россия — Африка. Он также поблагодарил главу государства и народ страны за теплый прием на прошедшем саммите.

Спасибо, дорогой брат. Благодарю также все структуры Российской Федерации и российский народ за этот братский и очень теплый прием, — отметил Ассумани.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании саммита Россия — Африка. Глава государства пообещал выделить около $90 млн на развитие африканских стран. Путин также напомнил, что в условиях западных санкций Москва отправила Африке 11,5 млн тонн зерна.

Кроме того, российский лидер сообщил о планах России поставить африканским государства 25–50 тысяч тонн зерна. По словам Путина, это произойдет в ближайшие несколько месяцев. При этом президент подчеркнул, что данная поставка будет безвозмездной.

По итогам саммита была подписана совместная декларация России и стран Африканского континента. В тексте документа не содержится положений, касающихся ситуации вокруг Украины. Речь идет о партнерстве государств на 2023-2026 годы.