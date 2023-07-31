Появилось первое после госпереворота фото президента Нигера Телеканал Al Arabiya показал первое фото президента Нигера после госпереворота

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Мохамед Базум до госпереворота

Телеканал Al Arabiya показал первую фотографию президента Нигера Мохамеда Базума, удерживаемого собственной гвардией, после государственного переворота, произошедшего 26 июля. По имеющейся информации, снимок сделан в президентской резиденции.

На снимке вместе с Базумом находится временный президент соседнего Чада Махамат Идрис Деби, прибывший в Нигер с целью посредничества.

Глава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омар Алье Туре 30 июля заявил, что у военных Нигера, устроивших мятеж в стране, есть неделя, чтобы освободить президента и восстановить конституционный порядок. Глава ЭКОВАС предупредил, что в противном случае организация будет вынуждена применить военные меры. Омар Алье Туре рассказал, что организация заморозила активы мятежников, их семей и сторонников. Кроме того, приостановлены все коммерческие и финансовые транзакции с Нигером.

Ранее нигерийские военные объявили о свержении Базума. Президентская гвардия заблокировала дворец главы государства, где он находится до сих пор. Военные также сообщили, что президент страны в безопасности, его здоровью и жизни ничего не угрожает. В стране ввели комендантский час и приостановили работу всех учреждений.