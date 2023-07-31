Телеканал Al Arabiya показал первую фотографию президента Нигера Мохамеда Базума, удерживаемого собственной гвардией, после государственного переворота, произошедшего 26 июля. По имеющейся информации, снимок сделан в президентской резиденции.
На снимке вместе с Базумом находится временный президент соседнего Чада Махамат Идрис Деби, прибывший в Нигер с целью посредничества.
Глава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омар Алье Туре 30 июля заявил, что у военных Нигера, устроивших мятеж в стране, есть неделя, чтобы освободить президента и восстановить конституционный порядок. Глава ЭКОВАС предупредил, что в противном случае организация будет вынуждена применить военные меры. Омар Алье Туре рассказал, что организация заморозила активы мятежников, их семей и сторонников. Кроме того, приостановлены все коммерческие и финансовые транзакции с Нигером.
Ранее нигерийские военные объявили о свержении Базума. Президентская гвардия заблокировала дворец главы государства, где он находится до сих пор. Военные также сообщили, что президент страны в безопасности, его здоровью и жизни ничего не угрожает. В стране ввели комендантский час и приостановили работу всех учреждений.