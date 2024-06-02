«Потенциал достаточно большой»: посол раскрыл интересы Сенегала в России Посол Кураков: Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миротворческие силы Сенегала заинтересованы в покупке российских вертолетов, заявил РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков. По его словам, республика уже использует несколько бортов российского производства. Он отметил, что сейчас Москва готовит специалистов по их обслуживанию.

На данный момент Сенегал использует несколько вертолетов российского производства. Сенегальские миротворческие силы заинтересованы в нашей продукции, речь идет именно о вертолетах. Мы готовим кадры, которые обслуживали бы эти вертолеты, — сказал он.

Также, как отметил Курахов, власти Сенегала проявляют интерес и к другой российской технике. Он напомнил, что жандармерия несколько лет назад закупила внедорожники «Нива» и довольна ими.

Пока сотрудничество несильно развивается в этой области, но потенциал достаточно большой, — резюмировал он.

Кураков также отметил, что Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом, такая возможность есть. По его словам, пока главная проблема — высокая цена на билеты и отсутствие прямых рейсов.

До этого вице-председатель Международного движения русофилов Сулейман Анта Ндьяй заявил NEWS.ru, что африканцы видят в России образ спасителя. В том числе, по его словам, страны континента ориентируются на РФ в вопросах нравственности.