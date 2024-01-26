Посол РФ в ЦАР рассказал о ходе строительства военной базы в Африке Посол Бикантов: в ЦАР подбирают место для размещения российских военных

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Посол России в ЦАР Александр Бикантов

Время прибытия российских военных в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) еще не определено, в настоящее время для их размещения подбирают место, заявил посол России в ЦАР Александр Бикантов. По его словам, которые приводит РИА Новости, вопрос строительства новой военной базы в республике активно обсуждается по линии Министерств обороны двух стран.

В настоящее время подбирается место размещения российских военнослужащих. Конкретные сроки прибытия контингента и его численность пока не определены, — отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что строительство российской военной базы в ЦАР поспособствует улучшению ситуации в сфере обеспечения безопасности населения страны. Кроме того, создание объекта поможет укрепить основу для защиты национального суверенитета республики, считает он.

Президент России Владимир Путин ранее встретился с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби. Глава государства пообещал помочь Чаду стабилизировать ситуацию в стране. Он также подчеркнул, что взаимоотношения между Россией и Чадом развиваются с большой интенсивностью.