Посол Анголы оценил возможность замены российского газа африканским Посол Анголы в РФ: переход на африканский газ негативно отразится на экономике Европы

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Намерения Европейского союза заместить российский газ африканским могут оказать серьезное влияние на экономику Европы, заявил посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья в интервью РИА Новости. По его словам, стоимость голубого топлива в таком случае будет гораздо выше цены, которую ЕС платит за газ из России.

Импорт этого продукта из Африки может серьезно сказаться на европейской экономике, поскольку его стоимость будет явно выше, чем газа из России, — цитирует посла агентство.

Да Силва Кунья также подчеркнул, что европейские государства «свободны и вольны вести переговоры с теми, кто хочет продать газ», отметив стремления Евросоюза найти альтернативные источники.

Мы слышали заявление немецкого канцлера о том, что необходимо работать над проектом газопровода через Иберийский полуостров, в частности, чтобы он шел через Португалию и оттуда распределялся по странам Европы. <...> Но неизвестно, сколько пройдет времени, пока этот проект с бумаги перейдет в плоскость реализации, и какая будет ситуация в Европе, — заключил дипломат.

Ранее Business Insider сообщил, что в Европе нашли альтернативный способ согреться без российского газа. Продажи электроодеял и переносных обогревателей выросли в Европе, несмотря на жару, — с их помощью европейцы надеются пережить зиму на фоне отсутствия поставок газа из РФ.