Политолог сообщил о провале попыток Запада удержать влияние в Африке Политолог Колчин: Запад провалил попытки удержать влияние в Африке

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look PRess

Запад теряет влияние в Африке, заявил в беседе с «360» политолог Петр Колчин. Он отметил, что попытки Вашингтона вернуть контроль над восточным побережьем континента провалились, а французская дипломатия терпит поражение в его западной части. Эксперт подчеркнул, что США, Евросоюз и Канада требуют от африканских стран прекратить сотрудничество с Россией, поскольку не хотят потерять экономические активы в регионе в виде дешевой рабочей силы.

Как показывают последние события, французская дипломатия терпит сокрушительное поражение в Западной Африке. А попытки Америки вернуться на восточное побережье южной территории Черного континента тоже не завершаются успехом, — подчеркнул Колчин.

Политолог добавил, что африканские страны поменяли геополитические приоритеты в пользу России и Китая, сотрудничество с которыми гарантировало им безопасность, стабильность и экономические перспективы. В то же время неоколониальная политика Запада спровоцировала в Африке лишь обнищание, уточнил эксперт. США и ЕС пытаются поддерживать свое влияние в регионе с помощью банд боевиков и террористов, но эти действия лишь дестабилизируют ситуацию в местных странах, заключил Колчин.

Посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров ранее заявил, что делегации стран ЕС, США и Канады в преддверии второго саммита «Россия — Африка» пытаются оказывать давление на африканских лидеров, чтобы убедить их отказаться от контактов с Москвой. По его словам, Запад буквально ведет осаду властей африканских стран.