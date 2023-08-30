Политолог допустил «жесткие решения» Россия в связи с ситуацией в Габоне Политолог Бредихин: нужно принять «жесткие решения» по ситуации в Габоне

Фото: Tsgt Brian Kimball/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия может подтвердить свой статус мирового лидера борьбы с колониализмом, если отреагирует на ситуацию в Габоне не дипломатическими высказываниями, а «жесткими решениями», заявил в беседе с Пятым каналом политолог Антон Бредихин. Он подчеркнул, что восстание, поднятое военными в этой центральноафриканской стране против избранного президента Али Бонго Ондимбы, является продолжением геополитических игр Запада.

Как пояснил Бредихин, США и особенно Франция, чьей колонией когда-то был Габон, не могут смириться с тем, что теперь страна уходит в «суверенное плавание». Политолог также напомнил, что в Габоне долгое время работали российские военные специалисты, в том числе сотрудники ЧВК «Вагнер».

Нам нужно понять, как действовать, что предпринять: ждать ввода каких-то коллективных сил на территорию Габона или направить туда свой миротворческий контингент или дополнительных советников. Нужно внимательно проанализировать ситуацию и предпринять очень жесткие решения, а не отделываться дипломатическими высказываниями, — заявил эксперт.

Таким образом, по его мнению, Россия может и должна продемонстрировать миру свою мощь и помочь стране, которую Запад стремится вновь сделать своей колонией.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец рассказал, что страны Африки стремятся к самостоятельности, но самим им не выстоять против мощных армий колонизаторов. По его словам, Африка будет просить помощи у России, Ирана и Китая.