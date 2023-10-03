Политика с Сейшельских островов обвинили в колдовстве и похищении мертвых Лидера оппозиции Сейшельских островов Эрмини обвинили в колдовстве

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Патрик Эрмини

Лидера оппозиционной партии Сейшельских островов Патрика Эрмини задержали по обвинению в колдовстве, сообщает портал Africa News. По его информации, прокуратура подозревает политика в похищении двух тел с кладбища, а также хранении предметов, использующихся для магических ритуалов.

Сторона обвинения в качестве доказательства предъявила данные с телефона гражданина Танзании, обвиняемого по похожим статьям. В контактах у него обнаружили имя Эрмини.

Имя Эрмини <...> было обнаружено в телефоне гражданина Танзании, который был арестован в международном аэропорту Сейшельских островов в конце сентября при хранении камней, маленьких бутылочек с коричневатой жидкостью, ассортимента порошков, <...> документов, содержащие язык и символы, описанные как сатанинские, — говорится в материале.

Политик при этом отвергает все обвинения. По его словам, они политически мотивированы, а их целью является недопущение его на президентские выборы в 2025 году.

По информации портала, пока что Эрмини освободили под залог в размере €2,1 тысячи. Глава оппозиции добавил, что решение по его аресту «исходит непосредственно от президента».

Ранее сообщалось, что сотрудника Пентагона Фредерика Морфилда обвинили в организации собачьих боев. По информации СМИ, он занимался этим на протяжении 20 лет. В настоящее время проводится проверка.