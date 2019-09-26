https://static.news.ru/photo/ac27e780-e066-11e9-a4ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: ernesto/Flickr

48-летний гражданин России, который находился в розыске по линии Интерпола, был арестован правоохранителями в международном аэропорту Мохаммеда V в Касабланке по прибытии из Турции.

Россиянина разыскивали в связи с вооружённым ограблением в бельгийском городе Брюгге, совершённым в 2014 году, сообщила пресс-служба Главного управления национальной безопасности Марокко. Местная полиция проинформировала своих коллег из Бельгии об аресте мужчины.

Ранее News.ru писал, что ФРГ выдала России уроженца Северного Кавказа, обвиняемого в попытке вовлечь российских подростков в террористическую организацию в Сирии. Подозреваемый, которого задержали по месту проживания в немецком Хузуме при взаимодействии сотрудников Интерпола, был доставлен в Волгоградскую область.