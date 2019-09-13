https://static.news.ru/photo/a4cf41bc-d658-11e9-89fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tafadzwa Ufumeli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Церемония похорон экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе пройдёт в ближайшее воскресенье или понедельник, однако его семья и власти страны пока не договорились, где именно она состоится.

Есть информация, что церемония захоронения будет в воскресенье или в понедельник. А церемония прощания завтра будет. Сегодня была церемония прощания для родственников, — рассказала РИА Новости пресс-атташе посольства России в Хараре Анна Крюкова.

Она добавила, что место пока не определено, так как семья бывшего лидера не соглашается с предложением властей похоронить Мугабе на Акре национальных героев.

Ранее News.ru писал, что экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Последние месяцы жизни он провёл в госпитале в Сингапуре. 5 сентября родственники политика вылетели туда, так как уже некоторое время мужчина был подключён к аппаратам обеспечения жизнедеятельности. Власти Зимбабве предложили похоронить диктатора на территории пантеона в столице страны. Изначально родные Мугабе отказались от предложения, заявив, что нынешние власти страны игнорируют завещание политика.