Погиб возглавляющий оппозицию брат президента Чада ChadOne: погиб глава оппозиции и двоюродный брат президента Чада Дилло

Фото: Alain Uyakani/XinHua/Global Look Press

Лидер оппозиционной «Социалистической партии без границ (PSF)» Чада Яя Дилло мертв, сообщило издание ChadOne со ссылкой на источники. Там уточнили, что мужчина приходился двоюродным братом президенту переходного периода Махамату Идрису Деби.

Яя Дилло, глава партии PSF, объявлен властями мертвым, — указало издание.

Уточняется, что группа военных направлялась к президентскому дворцу в столице Чада городе Нджамене и пыталась взять его под контроль. Сообщалось о передвижении танков и бронетехники в Нджамене. Кроме того, правительственные силы штурмовали штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF), во главе которой и был Яя Дилло.

До этого посол Чада в России Адам Бешир рассказал, что происходящее в Чаде не является попыткой госпереворота. По его словам, правительственные силы блокировали улицы для порядка, что является обычной практикой для обеспечения безопасности. Они перекрывают основные подходы к важным объектам, вроде банков, президентских административных строений, мест хранения топлива. Однако активные действия в настоящий момент все уже кончились, подчеркнул дипломат.