В провинции Танганьика Демократической Республики Конго с рельсов сошёл поезд. В результате погибли по меньшей мере 50 человек, ещё несколько людей были травмированы. Об этом сообщил министр социальных дел Стив Мбикайи.
Он уточнил, что трагедия произошла ночью, и выразил соболезнования родственникам жертв.
Encore une catastrophe ! Déraillement à 3h du matin ds le Tanganyika aux environs de la localité Mayibaridi. Bilan provisoire:50 morts et plusieurs blessés ! Au nom du gvt ,je présente les condoléances aux familles éprouvées. Réunion en cours pr des dispositions à prendre.