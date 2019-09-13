Фото: pixabay.com

В провинции Танганьика Демократической Республики Конго с рельсов сошёл поезд. В результате погибли по меньшей мере 50 человек, ещё несколько людей были травмированы. Об этом сообщил министр социальных дел Стив Мбикайи.

Он уточнил, что трагедия произошла ночью, и выразил соболезнования родственникам жертв.

По какой причине состав сошёл с пути, не сказано.

Ранее News.ru писал, что в Японии поезд столкнулся с грузовиком, после чего сошёл с рельсов. В результате инцидента водитель транспортного средства погиб, пострадали более 30 человек.

 

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