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Родственники экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе отказались хоронить его на кладбище в Хараре, которое имеет статус национального пантеона. Они приняли решение предать тело диктатора земле в его родной деревне Кутама.

Похороны состоятся 16 или 17 сентября, сообщил агентству France Presse племянник политика Лео Мугабе. Тело не будет захоронено в Акре национальных героев. Это решение, принятое семьёй, — пояснил он. Как...