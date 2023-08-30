Почему в Габоне произошел военный переворот: что за страна, где президент

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Группа высокопоставленных военных в Габоне заявила, что захватила власть в стране утром 30 августа. Это произошло сразу через несколько минут после переизбрания Али Бонго на третий президентский срок. Что будет с государством дальше?

В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба был переизбран на пост главы страны, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов.

Военные появилась в эфире телеканала Gabon 24, проинформировав, что теперь они возглавляют страну, где полностью остановлено вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и канала France 24, введен комендантский час и заблокирован доступ в интернет.

Что сейчас происходит в столице Либревиль

По данным агентства AFP, в столице Либревиль слышна стрельба, поскольку военные Габона заявили, что покончат с прежним режимом.

По информации сайта французского радио Europe1, лидер оппозиции Альберт Ондо Оссо призывал президента Бонго передать ему власть, не прибегая к кровопролитию.

«В понедельник лагерь Альберта Ондо Оссы призвал господина Бонго „организовать без кровопролития передачу власти“ на основе подсчетов, сделанных его собственными счетчиками, но без предоставления каких-либо подтверждающих документов», — сообщает издание.

Ондо Оссо был назначен лидером оппозиционной партии всего за восемь дней до выборов, отмечает Europe1.

Что известно о местонахождении избранного президента

Глава Габона Али Бонго Ондимба пропал 26 августа после голосования на президентских выборах.

«Не было никаких немедленных сообщений о местонахождении Али Бонго Ондимбы, которого в последний раз видели публично голосующим на выборах в субботу», — говорится в материале Reuters.

Захватившие власть в стране офицеры сообщили, что таким образом предотвратили хаос, который надвигался на страну.

«Безответственное, непредсказуемое управление, которое приводит к постоянному ухудшению социальной сплоченности, рискует ввергнуть страну в хаос. Мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму. Все институты республики распущены: правительство, Сенат, Национальная ассамблея, Конституционный суд», — заявили они, передает телеканал Gabon24.

Как отреагировали в Европе на ситуацию в Габоне

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обратил внимание, что обеспокоен информацией о событиях в Габоне и опасается, что это еще больше дестабилизирует обстановку в регионе.

«Если подтвердится, что это еще один военный переворот, то это усиливает нестабильность во всем регионе. Я не могу сказать больше, потому что у меня нет больше информации, но если министры захотят это обсудить сегодня, то мы обсудим», — заявил он, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн на пресс-конференции отметила, что правительство внимательно следит за ситуацией с военным переворотом в Габоне.

«Наша дипломатия столкнулась со многими кризисными ситуациями в этом году. Сегодня к ним также добавилась ситуация в Габоне, за которой мы внимательно следим. Сегодня Франция как никогда нуждается в своих дипломатах», — подчеркнула она.

Что известно о стране и последних попытках переворота

Государство Габон расположено в западной части Центральной Африки. На северо-западе соседствует с Экваториальной Гвинеей, на юго-востоке — с Республикой Конго, на севере — с Камеруном. Западные территории омывает Атлантический океан. В стране проживают примерно 1,6 млн человек. Официальным языком является французский. Основная религия — христианство.

Более 80% территории покрыто густой вечнозеленой растительностью. Самая высокая точка, гора Дана, находится в Хрустальных горах и достигает 1000 метров. В стране найдено множество месторождений полезных ископаемых: марганца, золота, железной руды, урана, гранита, нефти.

Власти Габона предотвратили попытку военного переворота в январе 2019 года. Тогда солдаты ненадолго захватили государственную радиостанцию ​​и передали информацию о том, что Бонго, перенесший инсульт несколькими месяцами ранее, больше не пригоден для занимаемой должности, сообщает Reuters. Ситуация восстановилась через несколько часов. Двое подозреваемых в заговоре были убиты, а остальные арестованы.

Также после выборов в 2016 году, когда правительство заявило, что отключение интернета и комендантский час необходимы для предотвращения распространения фейковых новостей и защиты общественной безопасности, вспыхнули бурные протесты, в результате которых было подожжено здание парламента.

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