Пираты похитили россиян у берегов Нигерии

Недалеко от Нигерии в Гвинейском заливе пираты напали на грузовое судно Water Phoenix. Они похитили с корабля двоих россиян, которые были капитаном и членом экипажа.
Судно шло под флагом Либерии,
Судно находилось в 34 морских милях к югу от Лагоса и принадлежит нидерландской транспортной компании Seatrade Groningen.
Ранее NEWS.ru писал, что Гвинейский залив в последнее время стал самым популярным регионом у морских пиратов. 45% случаев мирового пиратства в первом квартале 2020 года было зафиксировано именно там. Эксперты связывают активизацию пиратов с тем, что судовладельцы стали чаще сообщать об атаках, а борьба с пиратством в других регионах ведётся успешнее.
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