Пираты похитили россиян у берегов Нигерии

https://static.news.ru/photo/2d6d08f2-f1e1-11ea-9053-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недалеко от Нигерии в Гвинейском заливе пираты напали на грузовое судно Water Phoenix. Они похитили с корабля двоих россиян, которые были капитаном и членом экипажа.

Судно шло под флагом Либерии, передаёт Nigerian Tribune со ссылкой на фирму Praesidium International, которая обеспечивает безопасность на море. Все члены экипажа кроме похищенных спрятались в специально оборудованном месте. Всего на корабле было 18 человек, 11 из которых филиппинцы, а остальные — россияне.

Судно находилось в 34 морских милях к югу от Лагоса и принадлежит нидерландской транспортной компании Seatrade Groningen.

Ранее NEWS.ru писал, что Гвинейский залив в последнее время стал самым популярным регионом у морских пиратов. 45% случаев мирового пиратства в первом квартале 2020 года было зафиксировано именно там. Эксперты связывают активизацию пиратов с тем, что судовладельцы стали чаще сообщать об атаках, а борьба с пиратством в других регионах ведётся успешнее.