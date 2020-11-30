Пираты похитили российских моряков с танкера в Гвинейском заливе

В Гвинейском заливе пираты захватили танкер с нефтепродуктами MV AGISILAOS.
Как
По данным издания, танкер в итоге достиг Ломе, остальные члены экипажа находятся в безопасности. О судьбе захваченных моряков пока не сообщается.
Это уже второй случай нападения пиратов в Гвинейском заливе в этом месяце. 13 ноября злоумышленники захватили 14 заложников с сухогруза ZHEN HUA 7. Все захваченные являются гражданами Китая. Инцидент произошёл в акватории города Сан-Томе — столицы государства Сан-Томе и Принсили. Захватчики смогли попасть на борт судна, где под угрозой расправы захватили 14 моряков. Всего на борту находилось 27 членов экипажа, все они граждане КНР, писал NEWS.ru.