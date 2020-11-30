Пираты похитили российских моряков с танкера в Гвинейском заливе

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В Гвинейском заливе пираты захватили танкер с нефтепродуктами MV AGISILAOS.

Как пишет портал Maritime Bulletin, преступники взяли судно на абордаж вечером 29 ноября к югу от столицы Того Ломе на пути из Пуэнт-Нуар (Конго). Кроме того, пираты захватили четырёх членов экипажа. Среди них граждане России, Румынии и Филиппин. После нападения пираты скрылись.

По данным издания, танкер в итоге достиг Ломе, остальные члены экипажа находятся в безопасности. О судьбе захваченных моряков пока не сообщается.

Это уже второй случай нападения пиратов в Гвинейском заливе в этом месяце. 13 ноября злоумышленники захватили 14 заложников с сухогруза ZHEN HUA 7. Все захваченные являются гражданами Китая. Инцидент произошёл в акватории города Сан-Томе — столицы государства Сан-Томе и Принсили. Захватчики смогли попасть на борт судна, где под угрозой расправы захватили 14 моряков. Всего на борту находилось 27 членов экипажа, все они граждане КНР, писал NEWS.ru.