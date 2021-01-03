Pfizer предложила Африке вакцину за очень высокую цену

https://static.news.ru/photo/e4318cf8-4dc0-11eb-b11c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Африканские страны получили от компаний Pfizer и BioNTech предложение о поставке вакцины от коронавируса. При этом цена, которую назвали организации, «непомерно высока», считают власти председательствующей в Африканском союзе ЮАР.

Согласно предложению, партия препарата должна поступить в африканские страны с марта до конца 2021 года. В настоящий момент Африканский союз проводит переговоры с возможными поставщиками медикамента, включая компанию Johnson & Johnson, передаёт Bloomberg.

Кроме того, 24 декабря 2020 года Африканский экспортно-импортный банк сообщил, что странам континента срочно требуется больше $9 млрд, которые позволят остановить разрастающуюся эпидемию COVID-19.

Большая часть африканских стран участвует в международном механизме ВОЗ, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации и Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям — COVAX. Система должна поддерживать создание производств и закупать вакцину от коронавируса. По условиям программы, богатые страны оплачивают приобретение вакцин, облегчая доступ к ним для развивающихся государств. Однако эксперты считают, что COVAX позволит до конца 2021 года вакцинировать не больше 20% африканского населения, что не позволит остановить эпидемию на контенте.

По официальным данным, в Африке выявлено 2 787 260 случаев заражения COVID-19, 66 тысяч пациентов погибли. Больше всего заболевших зафиксировали в ЮАР, Марокко, Египте, Тунисе и Эфиопии.

Ранее власти Нигерии обнаружили, что в стране циркулирует особая форма вируса — мутанта коронавируса, неэквивалентная штамму, обнаруженному в Великобритании. Об этом сообщил директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонга.

Специалист отметил, что пока у учёных слишком мало данных о новом штамме, чтобы сделать вывод о его особенностях. Нкенгасонга допустил, что нигерийский вариант вируса может иметь нечто общее со штаммом 501.V2, обнаруженным 18 декабря в ЮАР, писал NEWS.ru.