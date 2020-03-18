Двух пациентов с коронавирусом изолировали от общества в Замбии. Это первый подтверждённый случай заражения COVID-19 на территории страны.
Министр здравоохранения страны Читалу Чилуфья сообщил, что заболевание обнаружили у семейной пары, которая вернулась из Франции. Их детей тоже отправили на карантин.
Мы отслеживаем всех тех, кто вступал в контакт с четырьмя членами этой семьи, — отметил министр в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в аккаунте Минздрава в Facebook.
Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились более 194 тысяч человек. Из них 7,8 тысячи умерли, более 81 тысячи выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов составляет 114, причём 10 человек заразились уже в РФ.
Как сообщал NEWS.ru, на Украине зарегистрированы два случая смерти инфицированных коронавирусом нового типа пациентов. Заражены COVID-19 оказались более 10 жителей страны.
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