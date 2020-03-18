https://static.news.ru/photo/a65874c0-690d-11ea-8235-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peng Lijun/Xinhua/Global Look Press

Двух пациентов с коронавирусом изолировали от общества в Замбии. Это первый подтверждённый случай заражения COVID-19 на территории страны.

Министр здравоохранения страны Читалу Чилуфья сообщил, что заболевание обнаружили у семейной пары, которая вернулась из Франции. Их детей тоже отправили на карантин.

Мы отслеживаем всех тех, кто вступал в контакт с четырьмя членами этой семьи, — отметил министр в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в аккаунте Минздрава в Facebook.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились более 194 тысяч человек. Из них 7,8 тысячи умерли, более 81 тысячи выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов составляет 114, причём 10 человек заразились уже в РФ.

Как сообщал NEWS.ru, на Украине зарегистрированы два случая смерти инфицированных коронавирусом нового типа пациентов. Заражены COVID-19 оказались более 10 жителей страны.