Переворот в Нигере обострил отношения Франции и США

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В связи с переворотом в Нигере разногласия между США и Францией усилились, сообщает Politico. По данным издания, американцы склонны к диалогу с мятежниками, в то время как французы призывают их игнорировать.

Во Франции вызвало недовольство решение США направить своего посланника на встречу с представителем хунты в Нигере, поскольку французы считают, что это усилит влияние повстанцев в регионе и нарушит баланс сил в пользу противников законного президента. США, в свою очередь, не называют произошедшее в Нигере событие переворотом и считают, что демократию можно восстановить через переговоры.

По информации издания, Франция и США имеют различные интересы в регионе. В то время как США видят регион как базу для контртеррористических операций, Франция рассматривает Нигер как один из последних стратегических плацдармов в западноафриканском Сахеле, и потеря этой страны будет стратегическим поражением для Парижа.

Ранее комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах заявил, что сообщество определило точную дату начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки в Нигер. По словам Мусаха, такое решение не было предпочтительным вариантом, однако неуступчивость нигерских военные вынуждает прибегнуть к этому.