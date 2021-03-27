Семь грузовиков с людьми пропали в Мозамбике после атаки радикалов

https://static.news.ru/photo/686e07e2-8f09-11eb-bb47-96000091f725_660.jpg Фото: dailymaverick.co.za

Власти Мозамбика эвакуировали почти 180 человек, на три дня оказавшихся заблокированными в гостинице города Пальма из-за нападения радикалов на населённый пункт. В результате операции несколько человек погибли, рассказали журналисты со ссылкой на источник в силовых структурах.

Рейд боевиков начался 24 марта. Нескольким местным жителям удалось спрятаться в близлежащих лесах. Граждане, работающие на местном газовом месторождении, в том числе иностранцы и чиновники, укрылись в гостинице Amarula. Позже армия объявила о мерах по освобождению города, передаёт агентство France-Presse.

Изначально пострадавших вывезли на 17 грузовиках. Транспорт подвергся нападению экстремистов. В пункт назначения пробились только семь машин. Судьба остальных неизвестна. Всего на борту находились около 80 человек. Остальные постояльцы отеля пешком добирались до местного пляжа. Оттуда военные эвакуировали их на лодках. По данным собеседника портала, спецслужбы продолжают поиск людей, находившихся в автомобилях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что не менее 30 человек погибли в результате взрывов на армейских складах в городе Бата на северо-западе Экваториальной Гвинеи. В последние часы из-под завалов извлекли ещё 10 тел. Порядка 600 человек получили ранения. Президент Экваториальной Гвинеи Теодор Обианг Нгема Мбасого выступил по национальному телевидению с обращением по поводу взрыва. Он обвинил военных в халатности при обращении со взрывчаткой.