От неизвестной болезни в Нигерии умерли 87 человек

https://static.news.ru/photo/0dbf45da-2060-11eb-bd54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Samir Bol/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Увеличилось количество жертв неизвестного заболевания, вспышка которого фиксируется в штатах Дельта и Энугу на юге Нигерии.

В настоящее время известно о 87 жертвах неизвестной болезни, передаёт KP.RU со ссылкой на нигерийские СМИ. 2 ноября сообщалось о 15 погибших. Эпидемиологи подозревают, что речь может идти о нескольких патологиях. В качестве одной из версий называется геморрагическая лихорадка. Это общий термин для таких болезней как лихорадка денге, Эбола, лихорадка Ласса и жёлтая лихорадка.

Специалист по санитарно-экологическим вопросам Венсан Ошоми заявил, что первые случаи странной болезни были выявлены ещё в сентябре. Медики до сих пор проверяют анализы больных, пытаясь установить природу заболевания.

Ранее учёные открыли новое заболевание, смертельно опасное для мужчин и поражающее только их. Болезнь назвали VEXAS, писал NEWS.ru. Одно из её проявлений — образование тромбов. Профессор кафедры биологии и общей генетики РУДН Мадина Азова призвала общественность не переживать из-за этого открытия, так как VEXAS может развиться только в случае очень редкой мутации генов.