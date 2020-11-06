От неизвестной болезни в Нигерии умерли 87 человек

Увеличилось количество жертв неизвестного заболевания, вспышка которого фиксируется в штатах Дельта и Энугу на юге Нигерии.
В настоящее время известно о 87 жертвах неизвестной болезни,
Специалист по санитарно-экологическим вопросам Венсан Ошоми заявил, что первые случаи странной болезни были выявлены ещё в сентябре. Медики до сих пор проверяют анализы больных, пытаясь установить природу заболевания.
Ранее учёные открыли новое заболевание, смертельно опасное для мужчин и поражающее только их. Болезнь назвали VEXAS, писал NEWS.ru. Одно из её проявлений — образование тромбов. Профессор кафедры биологии и общей генетики РУДН Мадина Азова призвала общественность не переживать из-за этого открытия, так как VEXAS может развиться только в случае очень редкой мутации генов.