Orano продолжила добычу урана в Нигере, несмотря на мятеж военных Monde: французская Orano продолжила добывать уран в Нигере, несмотря на военный мятеж

Французская корпорация Orano продолжает добычу урана в Нигере, сообщает Monde. Подчеркивается, что мятеж военных не затронул ее деятельность.

Об изменениях не сообщается, ситуация нормальная <...> мы поддерживаем связь с сотрудниками на местах через Интернет и спутниковый телефон, — заявила представитель Orano.

Она добавила, что численность сотрудников, которых выделили для охраны объектов в составе «около 300 нигерских солдат», не изменилась.

Сотрудники Orano работают в Нигере более полувека. Компания занимается разработкой одного из крупнейших в мире урановых месторождений Имурарен в районе города Арлит. Запасы оцениваются в 200 млн тонн.

27 июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Президентская гвардия заблокировали дворец главы государства, где он находится до сих пор. Уточняется, что президент страны в безопасности, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Глава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омар Алье Туре ранее заявил, что военным Нигера, устроившим мятеж в стране, дана неделя на освобождение президента. По его словам, в противном случае организация будет вынуждена применить военные меры для восстановления порядка.