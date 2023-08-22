Опубликовано видео прибытия делегации Минобороны РФ в Ливию Минобороны РФ опубликовало кадры прибытия своей делегации в Ливию

Фото: МО РФ

Делегация Минобороны РФ прибыла в Ливию по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифа Хавтара, сообщает военное ведомство в своем Telegram-канале. МО опубликовал кадры прибытия российских военных во главе с заместителем Министра обороны РФ генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым.

22 августа 2023 года по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифа Хавтара в Ливию прибыла делегация Минобороны России во главе с заместителем Министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым, — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию, который был подготовлен в результате переговоров двух стран 11-й Московской международной конференции и военно-техническом форуме «Армия-2023». Минобороны добавляет, что во время визита будут обсуждаться вопросы взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом и в других областях.

Ранее сообщалось, что в июле 2023 года в международном аэропорту Сунан в пригороде Пхеньяна прошла официальная встреча российской делегации. На ней коллегу приветствовал министр обороны КНДР Кан Сун Нам. В северокорейском военном министерстве рассказали, что визит Шойгу в Пхеньян поспособствует укреплению военных связей и станет важным этапом сотрудничества между государствами. Делегация Минобороны России во главе с Шойгу направилась в КНДР для участия в торжественных мероприятиях, которые в республике посвятили 70-летию победы корейского народа в освободительной войне 1950–1953 годов.