ОПЕК потеряла одного члена из-за недовольства квотами на добычу нефти Ангола объявила о выходе из ОПЕК из-за низких квот на добычу

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Правительство Анголы одобрило выход государства из состава Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) из-за квот на добычу, сообщает местное информационное агентство ANGOP. Как утверждает министр минеральных ресурсов, нефти и газа страны Диамантино Азеведо, такое решение было принято в ходе совещания кабмина республики под руководством президента Анголы Жоау Лоуренсу.

Подчеркивается, что власти Анголы уже предупреждали ОПЕК о возможном выходе из состава организации. Поводом для недовольства страны послужили низкие квоты на добычу нефти. Из-за позиции, занятой правительством Анголы, в Вене была перенесена министерская встреча ОПЕК+. Она должна была состояться 26 ноября, однако ее перенесли на 30 ноября. Отмечается, что претензии к организации по данному вопросу также предъявили и другие африканские государства, в том числе Нигерия и Конго.

Аналитики агентства Bloomberg ранее обвинили Россию в увеличении поставок нефтепродуктов вопреки взятым на себя обязательствам по квотам ОПЕК+. Эксперты утверждают, что в период с 20 ноября по 17 декабря поставки черного золота из России составили около 2,4 млн баррелей в сутки. Отмечается, что организация установила лимит в 2 млн баррелей в сутки.