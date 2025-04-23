Огромный крокодил утащил рыбака в воду и растерзал на глазах у людей В Уганде крокодил утащил рыбака в озеро и растерзал его

Фото: Yuanbing/Cfoto/Global Look Press

Огромный крокодил утащил 30-летнего рыбака в озеро Эдуард и растерзал его на глазах у рядом стоящих людей, сообщила газета New Vision. Очевидцы не смогли помочь мужчине, позднее специалисты извлекли из водоема части тела. При этом полицейские рассказали, что нападение произошло в природоохранной зоне, где рыбалка была запрещена.

Мы призываем рыбаков соблюдать правила природоохранного законодательства и избегать известных мест размножения животных, — сказал представитель полиции.

Газета отметила, что мужчина занимался рыбалкой на озере и случайно дошел до места спаривания крокодилов и бегемотов. После того как он забросил удочку, из воды вышел огромный крокодил.

Ранее в индийском городе Джайпур тигр выхватил мальчика на глазах у семьи, затащил его в кусты и растерзал. Позднее сотрудники департамента лесного хозяйства нашли останки ребенка и передали их его близким.

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