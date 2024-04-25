Объявлена дата обсуждения вывода американских войск из Нигера Госдеп: США и Нигер 25 апреля обсудят вывод американских войск из страны

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Представители США и Нигера 25 апреля обсудят в Ниамее порядок вывода американских сил из африканской страны, говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера. По его словам, на встрече со стороны Вашингтона будут присутствовать посол Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман.

По итогам обсуждения запланирован еще ряд дополнительных переговоров «для прозрачной и полной взаимоуважения координации процесса вывода войск», уточнил Миллер. Как признал представитель Госдепа, Белому дому не удалось достичь взаимопонимания с Национальным советом спасения родины Нигера в вопросе сохранения американского военного контингента.

Ранее представитель режима полковник Амаду Абдраман известил, что Нигер разорвал военное соглашение с Вашингтоном, которое разрешало ВС США и гражданскому персоналу из Пентагона находиться на территории африканской страны. Договоренность была расторгнута в срочном порядке, подчеркнул военный.

До этого правительство Чада направило Белому дому письмо с угрозой прекратить сотрудничество, которое определяет правила действий американских солдат в стране. В документе содержалось указание, что все войска США должны покинуть французскую базу в столице республики.