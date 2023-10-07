Новый фронт против РФ: Киев отправил спецназ в Судан на охоту за «Вагнером» ГУР Минобороны: спецназ Украины начал операцию против ЧВК «Вагнер» в Судане

Фото: МО Украины

Киевский источник в штабе военной разведки заявил, что украинский спецназ принял участие в боях в далекой от зоны СВО Африке, в Судане, причем по другую сторону фронта, как сообщается, находилась ЧВК «Вагнер». Тем самым подтверждается недавний рассказ CNN о том, что Киев вмешался в войну в Судане. Известно также, что в сентябре лидеры Украины и Судана пересекались в Ирландии, когда Зеленский возвращался из Америки. Правда ли, что Киев охотится за вагнеровцами так далеко от собственных границ? Об этом — в материале NEWS.ru.

Что известно про украинских интервентов в Судане

Киевская пресса со ссылкой на источник в ГУР Минобороны в пятницу сообщила, что спецназ Украины провел в Судане операцию против бойцов ЧВК «Вагнер» и их местных союзников из Сил быстрого реагирования (СБР). Не исключалось, что спецназовцы отправились так далеко, чтобы получить новый, необычный боевой опыт.

В доказательство опубликовано несколько видеороликов, на которых запечатлены боевые действия на фоне одной из стран Центральной Африки. Как отмечает «Военное обозрение», это уличный бой в одном из городов, «работа» украинского снайпера в пустыне, атаки FPV-дронов. Официальные структуры Судана и Украины пока эти данные не комментировали.

Публикация в киевской прессе косвенно доказывает подлинность информации, которая появилась еще две недели назад. 19 сентября телеканал CNN обнародовал большой материал, в котором утверждал, что атаки на силы СБР недалеко от суданской столицы Хартум и города Шамбат, вероятнее всего, провел украинский спецназ. Телеканал ссылался на беседу с украинским военным.

«Мы не смогли независимо подтвердить причастность Украины к серии ударов, — цитирует портал „Новости Израиля“ материал CNN. — Но полученные нами видеоматериалы выявили отличительные черты атак FPV-дронов в украинском стиле. Эксперты также заявили, что использованная тактика, а именно схема пикирования дронов прямо на цель, была весьма необычной для Судана и более широкого африканского региона».

CNN пояснял: FPV-дроны позволяют пилотам наблюдать за операцией, надев очки или используя монитор для просмотра прямой трансляции. На видео также видно «то, что похоже на дрон DJI MAVIC 3», оба типа дронов коммерчески доступны и широко используются ВСУ.

Фото: МО Украины

Шеф украинского ГУР Кирилл Буданов заявил тогда CNN, комментируя материал, что Украина будет уничтожать «российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни находились». Как отмечал телеканал, «тайные удары Украины в Судане ознаменовали бы драматическое и провокационное расширение театра военных действий Киева против Москвы».

По неподтвержденным данным, в Судане находится от 50 до 100 украинских военных.

В апреле, вскоре после того как СБР восстали против правительства Судана, все тот же CNN утверждал, что «Вагнер» поставляет СБР ракеты. Об этом телеканалу рассказали суданские и региональные дипломатические источники. Информация подтверждалась спутниковыми снимками о повышенной активности на базах вагнеровцев в Ливии, то есть неподалеку от суданской границы.

Для чего украинский спецназ мог отправиться в Судан

Новые видеозаписи — фейки, уверен Самер Суэйфан, военный переводчик, сотрудник Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), деятельность которого связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным.

«Самой Украине сейчас не хватает бойцов, посылать их в Судан — неразумно. Я не верю в достоверность этих видеороликов. Кроме того, небольшой отряд бойцов, присланный из-за границы, все равно там ничего не сможет изменить — в Судане царит анархия», — заявил в разговоре с NEWS.ru Суэйфан.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский и Абдель Фаттах аль-Бурхан

В свою очередь африканист, бывший военный переводчик Андрей Есипов считает видеоролики вполне правдоподобными. По его мнению, интервенция Киева направлена на расширение конфронтации с Москвой. Он также напомнил, что россияне уже сражались с украинцами в Африке, когда в 1990-х годах сепаратисты Эритреи воевали против центральных властей Эфиопии.

«Российские добровольцы поддерживали Эфиопию, а украинские — Эритрею. Конечно, сейчас возможности Украины ограничены, но она все равно в состоянии послать отряд спецназа на помощь властям Судана. Если сообщения достоверны, это значит, что Киев открыл там второй фронт. Я полагаю, что недавние переговоры Зеленского и главы Судана генерала аль-Бурхана касались именно вопросов военной помощи», — подчеркнул в интервью NEWS.ru Есипов.

Зачем Зеленский ранее встречался с лидером Судана

Напомним, 23 сентября в одном из ирландских аэропортов состоялся необычный саммит. Там провели переговоры президент Украины Владимир Зеленский, возвращавшийся домой из Америки, и глава переходного суверенного совета Судана, фактический глава государства генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан.

«Мы обсудили наши общие вызовы в сфере безопасности, в первую очередь деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией», — цитировало Зеленского издание EADaily. Он поблагодарил Судан, который и сам оказался в состоянии разрушительной гражданской войны, за поддержку территориальной целостности Украины.

Парижская газета Le Monde сделала вывод: украинская стратегия противодействия России распространяется и на Африку. Именно в этом контексте, по мнению французских журналистов, необходимо рассматривать данную встречу.

Впрочем, Суэйфан считает, что беседа Зеленского и аль-Бурхана была посвящена экономике, а именно — поставкам зерна в Африку. «В Африке — нехватка продовольствия. Смысла в политических переговорах не было вообще. Даже если Судан объявит о переходе на сторону Украины в конфликте с Россией, то это не поможет Киеву. Ведь у Судана нет ни денег, ни свободного вооружения. Это была бы чистая пропаганда», — заявил Самер.

Фото: Blinkcatcher/blickwinkel/Global Look Press

Почему Глобальный Юг не поддержит Зеленского

Украина не способна открыть новый фронт по причине нехватки сил и ресурсов, заявил NEWS.ru директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Однако он допустил, что в Судане могли ненадолго появиться состоящие из украинцев диверсионные группы, действующие даже под контролем не Киева, а других столиц.

«Основными игроками там, помимо России, остаются США, Франция и частично Германия. Вот они как раз могут создавать очень серьезную напряженность. У них есть связи, есть понимание, как это работает. Потому что в любом случае боевые действия в Африке — это, прежде всего, очень затратный механизм. Необходимо знание местной среды, в частности местных лидеров», — объяснил Маслов.

Он добавил, что самые разные правительства видят от присутствия в Судане много потенциальной выгоды для себя. «Судан — государство, в котором идет добыча природных полезных ископаемых. И на фоне других африканских стран Судан весьма устойчив, несмотря на то что это сейчас — одна из горячих точек», — добавил африканист.

Станет ли Украина новым игроком на Черном континенте

Зеленский понимает, что его поддержка на Западе падает, поэтому и пытается склонить на свою сторону представителей Глобального Юга, предположил Алексей Маслов. По его словам, встреча украинского и суданского лидеров — прямое тому подтверждение.

«В подавляющем большинстве страны Африки не поддерживают Украину. Вероятно, кто-то Зеленскому посоветовал, что надо обратить внимание в ту сторону, в сторону Глобального Юга. Но, на мой взгляд, время утрачено, надо было действовать раньше», — считает Маслов.

Поскольку Зеленский ассоциируется с Западом, то для большинства африканских и арабских государств он, очевидно, персона негативная, добавляет африканист: «Если кто-то из местных лидеров и встречается с ним, то скорее лишь после просьб каких-то западных партнеров».

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Владимир Зеленский

Чью сторону занимает Москва в гражданской войне в Судане

NEWS.ru подробно рассказывал о том, как в середине апреля в Судане началось столкновение армии и ополчения из Сил быстрой поддержки (СБП) — знаменитых «джанджавидов». Бои с применением артиллерии и авиации вспыхнули в столице — Хартуме, а затем распространились на другие провинции.

Армию возглавляет генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан. Он же председательствует в Переходном суверенном совете, главном исполнительном органе страны с 2021 года, являясь де-факто президентом. Его заместителем в совете состоит глава Сил быстрого реагирования генерал Мухаммед Хамдан Дагло, известный по прозвищу Хамидти.

Когда в феврале в Хартум приезжал с визитом министр иностранных дел Сергей Лавров, он встретился с обоими участниками нынешнего противостояния. Судя по официальным сообщениям, последний раз Лавров встречался с эмиссарами Судана в июне, когда министр провел переговоры с заместителем аль-Бурхана Маликом Агаром.

Появлялся ли когда-нибудь «Вагнер» в Судане

В январе 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Судане «уже значительное время» есть российские военные инструктора. Еще в июне 2017 года военкор Александр Коц опубликовал видео одной из тренировок, добавив, что это «будни российской ЧВК в Судане». В 2021 году появлялись неофициальные сообщения о том, что российские силы покинули эту арабскую страну.

С началом гражданской войны шеф Госдепа Энтони Блинкен заявил, что правительство США озабочено интересом ЧВК «Вагнер» к Судану. Однако обвинения в том, что она подыгрывает одной из двух воюющих сторон, ЧВК тогда опровергла. А сам Евгений Пригожин в конце апреля даже выразил готовность стать посредником в переговорах между аль-Бурханом и Дагло (Хаметти).

«Если бы там была ЧВК „Вагнер“, я думаю, что в Судане война не началась бы. ЧВК „Вагнер“ не начинает войны, она всегда их заканчивает», — цитировала его «НСН». Пригожин пообещал отправить в страну «миротворческую миссию» группы, если народ Судана обратится к нему с соответствующей просьбой.

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