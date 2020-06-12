Нового президента Бурунди приведут к присяге раньше срока

https://static.news.ru/photo/89135758-acc0-11ea-b608-fa163e074e61_660.jpg Эварист Ндайишимийе Фото: Xinhua/Global Look Press

Из-за смерти 56-летнего действующего президента Бурунди Пьера Нкурунзизы победивший на президентских выборах Эварист Ндайишимийе должен принести клятву раньше срока.

Соответствующее решение принял Конституционный суд страны. Об этом сообщает правительство государства в своём аккаунте в Twitter, передаёт РИА Новости.

Конституционный суд решил, что пост президента республики Бурунди вакантен; назначение временно исполняющего обязанности необязательно; необходимо как можно скорее приступить к принятию присяги избранного президента Эвариста Ндайишимийе, — говорится в сообщении правительства.

Эварист Ндайишимийе по результатам голосования, прошедшего 20 мая, набрал 71% голосов, тем самым победив на выборах президента Бурунди. В должность он должен был вступить в августе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что действующий президент Бурунди Пьер Нкурунзиза скончался на 56-м году жизни. Об этом сообщило правительство страны в Twitter. Согласно сообщению, президент умер в результате остановки сердца.