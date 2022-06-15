Нобелевский лауреат рассказал о двойных стандартах Запада из-за Украины Нобелевский лауреат Муквеге: Запад помогает Киеву, но закрывает глаза на страдания других

Фото: Frederic Andrieu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Денис Муквеге

Врач-гинеколог, Нобелевский лауреат 2018 года Денис Муквеге заявил, что Запад помогает Украине, но при этом не обращает внимания на проблемы людей в других частях планеты. По его словам, ситуация на Украине демонстрирует двойные стандарты западного мира, сообщает Politico.

Люди здесь страдают также, как и в других конфликтах. Запад отреагировал на украинский кризис. Он потратил миллиарды на Украину и ввёл санкции против России. Однако почему вы закрываете глаза на страдания в других регионах? Я не вижу разницы, — подчеркнул врач.

Муквеге обвинил Запад в игнорировании случаев насилия в Демократической Республике Конго. Происходящее там должно быть осуждено, считает он. Врач призвал Бельгию проявить инициативу в этом вопросе в ЕС и ООН.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен ушёл от прямого ответа на вопросы о двойных стандартах во внешней политике Соединённых Штатов. Главу Госдепа спросили почему Вашингтон обрекает на страдания миллионы людей по всему миру с помощью санкций, но не привлекает к ответственности Саудовскую Аравию и Израиль за причастность к смерти работавшего на газету Washington Post журналиста Джамаля Хашогги.