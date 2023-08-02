Нигерия оставила Нигер без электричества Нигерия с 1 августа прекратила поставки электроэнергии в Нигер

Фото: Tong Lian/XinHua/Global Look Press

Ниамей, столица Нигера

Нигерия с 1 августа прекратила поставки электроэнергии в Нигер, из-за чего в стране произошло массовое отключение электричества, сообщает AFP со ссылкой на источник. Таким образом, как пишет агентство, нигерийская компания Nigerian Electricity Company выполнила постановление саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) о введении санкций против захвативших в Нигере власть мятежников. При этом страна на 70% зависит от поставок из Нигерии.

Нигерия 1 августа остановила передачу электроэнергии Нигеру по высоковольтной линии, — сказал собеседник агентства.

Ранее национальный совет по защите отечества, который сейчас является правящим органом мятежных сил в Нигере, назначил новых глав регионов страны, которыми стали высокопоставленные военные.

Нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума 27 июля. Они ввели комендантский час на территории государства, а также объявили о приостановке работы всех учреждений. Предполагалось, что Франция может ответить на переворот в Нигере военной интервенцией, однако министр иностранных дел страны Катрина Колонна опровергла эти сообщения.