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Самой подготовленной к мировой эпидемии коронавируса страной оказалась Нигерия. Причиной этого можно назвать тот факт, что государство уже имеет успешный опыт борьбы с инфекциями, считает обозреватель египетского издания NoonPost Ахмад Фаузи Салим.

Он напомнил историю 2014 года, когда в Нигерию приехал мужчина из Либерии, где была зафиксирована вспышка лихорадки Эбола. За несколько недель он инфицировал почти 20 человек, восемь человек погибли.

Нигерийские власти тогда очень серьёзно отнеслись к ситуации. Они отследили всю цепочку контактов приехавшего. Оказалось, что это почти 900 человек. Потенциальных носителей инфекции распределили среди двух десятков групп врачей и добровольцев, которые отслеживали перемещения людей и дезинфицировали всё, к чему те прикасались.

Благодаря жёстким мерам с потенциальной эпидемией тогда удалось справиться. Такой опыт позволил стране успешно отреагировать и на пандемию коронавируса, утверждает Салим.

Впрочем, есть мнение, что в борьбе с вирусом африканским странам помогает жаркий климат. Как отмечает РИА Новости, подобного мнения придерживаются и в российском Минздраве. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, солнце препятствует распространению инфекции.

Тем не менее, как отмечает египетский журналист, сейчас в 40 из 54 африканских стран в общей сложности насчитывается уже около тысячи случаев заражения. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Нигерии заболели около 70 человек, один из них умер.

Ранее, как писал NEWS.ru, европейские СМИ рассказали о тяжёлой ситуации в Испании из-за коронавируса. Там насчитывается уже более 70 тысяч случаев заражения, а количество умерших приближается к 6 тысячам. Ситуация на грани катастрофы — жертв эпидемии не успевают хоронить. Для хранения тел даже пришлось приспособить Ледовый дворец.