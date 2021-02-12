Нигерийские силовики жестоко задерживают протестующих

https://static.news.ru/photo/a03349b0-6e09-11eb-bcee-96000091f725_660.jpg Фото: sotola adeoye julius/twitter.com

Жители нигерийского города Лагос проводят акцию против возобновления работы станции для сбора платы за проезд по трассе. Силовики начали жестоко задерживать активистов.

На акцию в середине дня вышли несколько десятков человек. В результате сотрудники правоохранительных органов задержали как минимум 28 человек, которых они обвинили в создании помех транспорту.

При задержаниях полицейские действовали жёстко и использовали дубинки, передаёт Premium Times.

Станция сбора платы была закрыта после атаки протестовавших против полицейского насилия людей неизвестными в военной форме в октябре 2020 года. Тогда в результате ЧП, по данным Amnesty International, погибли 12 человек. Однако специальная правительственная комиссия заявила, что после нападения никто не погиб, после чего было принято решение открыть пункт платы.

Однако вышедшие на акцию протеста 13 февраля настаивают на дополнительном расследовании произошедшего и добиваются создания мемориального комплекса на месте пункта сбора платы. Местные власти в ответ говорят, что город теряет прибыль из-за перекрытия дороги.

11 января нигерийские боевики террористической группировки ISWAP убили на северо-востоке страны 13 военнослужащих. Радикалы организовали засаду около посёлка Газанага в 30 км от столицы штата Йобе — города Даматуру. Целью бандитов стал армейский конвой, заявили представители командования. Преступники, по их словам, обстреляли колонну из ручных противотанковых комплексов и крупнокалиберных пулемётов, писал NEWS.ru.