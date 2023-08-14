Мятежники в Нигере предъявят свергнутому президенту обвинения в госизмене Al Jazeera: мятежники в Нигере предъявят Базуму обвинения в государственной измене

Фото: IMAGO/Jonathan Rebboah/Global Look Press

Военный совет, сформированный мятежниками в Нигере, намерен предъявить обвинения в государственной измене отстраненному от власти президенту Мохаммеду Базуму, передает телеканал Al Jazeera. По словам мятежников, они собрали достаточно доказательств.

Мы собрали доказательства, позволяющие преследовать свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и создании угрозы государственной безопасности, – говорится в заявлении.

В конце июля военнослужащие Нигера объявили о свержении президента Базума. Глава государства был заблокирован в своей резиденции. Вместе с этим в стране был введен комендантский час. Все государственные учреждения на время прекратили свою работу.

В этой связи руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) пришло к выводу, что начать военную операцию в Нигере необходимо «как можно скорее». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС по восстановлению демократии. Он отметил, что ЕС поддерживает поиск дипломатического выхода из кризиса, принимая во внимание параллельную подготовку к вторжению ЭКОВАС.