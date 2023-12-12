Нигер запустит экспорт сырой нефти Нигер планирует начать экспорт сырой нефти в январе 2024 года

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Нигер планирует начать экспорт сырой нефти в соседнюю республику Бенин в январе 2024 года, заявил глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани. По его словам, из «90 тысяч баррелей в день», которые будут направляться в Бенин, Нигер будет получать 25,4% дохода, сообщает телеканал RTN.

Осуществляется транспортировка к Атлантическому океану. В январе следующего года <....> мы можем надеяться на первые поставки нигерской сырой нефти, — заявил Тчиани.

Ранее сообщалось, что участники организации ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. К настоящему моменту соответствующее решение еще не принято, вопрос сокращения добычи будет рассмотрен на министерской встрече альянса.

До этого американские СМИ уличили Минобороны США в том, что там используют российскую нефть в обход введенных санкций. По данным журналистов, топливо у одной из российских нефтяных компаний приобретает фирма из Арабских Эмиратов, потом его перевозят в хранилища Турции. Затем право собственности на эту нефть несколько раз меняется, и она смешивается с другими марками. Позже топливо попадает на греческий завод Motor Oil Hellas, который поддерживает работу ВС США.