Нигер разорвал военное соглашение с США Reuters: власти Нигера разорвали военное соглашение с США

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Нигер разрывает военное соглашение с США, которое разрешало американскому военному и гражданскому персоналу из Пентагона находиться на территории африканской страны, сообщает Reuters со ссылкой на представителя режима полковника Амаду Абдрамана. Он подчеркнул, что договоренность была расторгнута в срочном порядке.

Такое решение мятежники приняли после визита в страну американских чиновников. Делегация состояла из госсекретаря США по вопросам Африки Молли Фи и главы Африканского командования Вооруженных сил генерала Майкла Лэнгли.

По словам Абдрамана, Белый дом нарушил дипломатический протокол и не предупредил Ниамей о дате прибытия чиновников и повестке дня. Кроме этого, Вашингтон проигнорировал информирование о составе делегации, уточнил военный. Стороны обсуждали темы смены власти военных в Нигере и военного сотрудничества между США и республикой, констатировал представитель режима.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер передавал, что правительство Зимбабве в феврале выдворило из страны сотрудников группы Агентства США по международному развитию (USAID), курировавших оценку демократии, прав человека и управления. По его словам, это произошло принудительно, а перед этим они долгое время подвергались неподобающему обращению.