Нигер потребовал от посла Франции покинуть страну В МИД Нигера потребовали от посла Франции покинуть страну в течение 48 часов

Фото: shutterstock.com

В Нигере лидеры мятежников потребовали от посла Франции покинуть страну в течение 48 часов, сообщает телеканал Al Hadath. По данным СМИ, представитель Парижа в Ниамее проигнорировал требование.

По информации телеканала, посол Франции не стал реагировать на вызов в министерство иностранных дел страны, находящееся под контролем мятежников, и отказался встречаться с представителями новых властей.

Государственный переворот в Нигере произошел в конце июля. Группа военных из состава президентской гвардии взбунтовалась и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Страной стал управлять вновь сформированный Национальный совет спасения родины, во главе которого встал командующий нигерийской армией Абдурахман Тчиани.

В ответ на это Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввело против мятежников санкции и потребовало освобождения президента Базума. За неподчинение требованию в организации пообещали ответить силой.

10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. В него вошли 20 министров — как военные, так и гражданские лица.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вторжение Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер будет губительным для многих государств и их населения. Министр отметил, что уже внутри сообщества формируется сила, которая будет противодействовать такому вторжению. Он добавил, что Запад любит «вырывать из контекста», а нужно рассматривать предысторию проблем в Нигере.