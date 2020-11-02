Неизвестная болезнь унесла жизни 15 человек в Нигерии

https://static.news.ru/photo/24b751f4-1d1f-11eb-a5ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Как минимум 15 человек в штате Дельта на юге Нигерии скончались от неизвестной болезни. Погибшие были в возрасте от 18 до 25 лет.

Как сообщает местное издание Vanguard, губернатор штата дал поручение специалистам посетить семьи погибших, больницу, а также собрать необходимые для исследования материалы и образцы. Отмечается, что власти делают всё, чтобы установить причины случившегося.

Правительство штата Дельта получило информацию о загадочных смертях, <...> в связи с чем губернатор штата, сенатор Ифеаньи Окоуа поручил Министерству здравоохранения штата немедленно расследовать эти происшествия, определить их причины и принять меры по сдерживанию последствий, — заявил комиссар местного Минздрава Морди Ононье.

По мнению эпидемиологов, причиной смертей могла стать геморрагическая лихорадка. Главный эпидемиолог штата Ричард Иквуогу подчеркнул, что продолжается активная работа по выявлению возможных новых случаев заболевания.

Ранее NEWS.ru писал о британце, который столкнулся с неожиданным последствием пандемии коронавируса. 38-летний Джимми Корона страдает из-за реакции людей на его фамилию.