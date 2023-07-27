«Не тот геополитический союзник»: политолог о ситуации в Нигере Политолог Ярошенко заявил, что Нигер не станет геополитическим союзником России

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нигер является одним из бедных государств в Африке и не может стать геополитическим союзником России, заявил политолог Алексей Ярошенко. Комментируя ситуацию «360», он уточнил, что оснований ожидать приход к власти в этом государстве пророссийских сил нет. По его словам, о развитии Нигера на данный момент «говорить не приходится».

Это не тот геополитический союзник, в услугах, партнерстве или сотрудничестве с которым мы очень сильно нуждаемся. Страна бедная, большая часть пустыни. Понятно, что ни о каком развитии там говорить не приходится, — пояснил эксперт.

По словам политолога, прежде чем вкладываться в это государство, в его инфраструктуру, строительство плотин и разработку месторождений, необходимо оценить рентабельность. Он считает, что заниматься спасением страны предстоит самим африканцам. При этом Ярошенко напомнил, что в Нигере российский «Газпром» занимался разработкой месторождений.

Рассуждая о ситуации в Нигере, политолог пояснил, что военные перевороты характерны для таких бедных государств Африки. Он отметил, что удивляться происходящему не следует.

Нигерийские военные ранее объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Они также сообщили о введении комендантского часа на территории государства и приостановке работы всех учреждений. По предварительным данным, предполагаемой причиной мятежа стали намерения президента уволить командующего своей гвардией генерала Омара Тчиани.